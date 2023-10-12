Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее издание Haaretz сообщало, что госсекретарь США Блинкен намерен в четверг, 12 октября, посетить с рабочим визитом Израиль.
Также стало известно, что посетить Израиль планирует президент Украины Владимир Зеленский. Своё решение он объяснил тем, что желает поддержать страну на фоне нарастающего конфликта с Палестиной и рядом соседних государств. При этом пока точно неизвестно, когда конкретно лидер Украины прибудет в страну.
Кроме того, президент России Владимир Путин ранее говорил о вмешивании США в дела Израиля и Палестины. Он отметил, что стягивание американских военных и авианосных групп к Израилю лишь ухудшит и так напряжённую ситуацию.
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Также стало известно, что посетить Израиль планирует президент Украины Владимир Зеленский. Своё решение он объяснил тем, что желает поддержать страну на фоне нарастающего конфликта с Палестиной и рядом соседних государств. При этом пока точно неизвестно, когда конкретно лидер Украины прибудет в страну.
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Анастасия Чинкова