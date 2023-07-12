Государственная дума не поддержала проекты, подразумевающие эвтаназию бездомных животных

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Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить семь законопроектов, которые в том или ином виде допускали эвтаназию бездомных животных. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Владимир Бурматов.
Одновременно комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении дополненный и доработанный законопроект, который дает регионам право самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Владимир Бурматов добавил, что доработанная комитетом инициатива полностью сохранена в части обязательного размещения животных в приютах.
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Александр Бойцов