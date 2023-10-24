Государственная дума одобрила повышение пенсий с 1 января 2024 года

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Депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли проект закона о повышении с 1 января 2024 года уровня пенсионных выплат неработающим пенсионерам.
Данный документ принят в числе прочих бюджетообразующих законопроектов в рамках подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта закона о федеральном бюджете на 2024/2026 годы. Дополнительные расходы на индексацию пенсионных выплат в размере 234 миллиардов рублей уже заложены в главный финансовый документ страны.
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Александр Бойцов