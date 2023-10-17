Дума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

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За документ проголосовали 412 депутатов. Никто не воздержался и не проголосовал против.
ТАСС сообщает, что Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Документ внесли в Госдуму 13 октября. Соавторами были практически все депутаты парламентской палаты. Законопроект отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», содержащую положение о ратификации договора. Он был подписан в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Также изменится название федерального закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». Новое название-«О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».
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Документ внесли в Госдуму 13 октября. Соавторами были практически все депутаты парламентской палаты. Законопроект отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», содержащую положение о ратификации договора. Он был подписан в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
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Мария Фирсова