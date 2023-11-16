Государственная дума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих

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В четверг, 16 ноября, проходит пленарное заседание. На нем парламентарии в третьем и заключительном чтении приняли законопроект, согласно которому индексация зарплат госслужащих будет приостановлена до января 2025 года.
Позже в министерстве финансов РФ было объявлено, что приостановка индексации не будет затрагивать зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых структур. Соответствующие поправки в законопроект комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал внести в понедельник, 13 ноября.
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Александр Бойцов