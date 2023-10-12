Государство оплатит газ: Путин расширяет список получателей льгот на газификацию

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Президент России Владимир Путин предложил расширить на участников СВО право на субсидии для газификации. Редакция «Радио 1» расскажет о программе льготного субсидирования, кто имеет право на участие в ней и какие еще льготы существуют для участников спецоперации.
Субсидия на газификацию
Кто может получить субсидию на газификацию
Регионы вправе определять самостоятельно перечень льготников, которым государство возместит расходы на подключение газа. В основном в этот список входят инвалиды и участники ВОВ, их вдовы, труженики тыла, инвалиды I и II групп, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, малоимущие граждане и пенсионеры старше 70 лет. Размер компенсации за подключение газа также определяют регионы, однако общий размер выплаты не превышает половины стоимости понесенных затрат.
Путин: субсидия на газификацию
По словам президента, за первые три года после введения программы социальной газификации, более 1 млн домохозяйств вошли в льготную программу.
«Государство субсидирует покупку оборудования и проведения работ на земельном участке в сумме до 100 тыс. рублей на домохозяйство. Такой возможностью воспользовалось около 52 тыс. граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие», — сообщил Путин.
Какие документы нужно предоставить для субсидии
Наделенные правом на предоставление субсидии могут обратиться для ее получения в МФЦ или направить заявление на портале «Госуслуги». Перечень необходимых документов каждый регион устанавливает индивидуально. В частности, потребоваться могут договоры на производство работ по газификации, акты, квитанции и другие документы, подтверждающие факт проведенных работ. Также нужно предоставить документы, подтверждающие наличие льготы на субсидирование, справку о составе семьи.
Компенсация стоимости за газификацию положена единожды и на одно домовладение.
Льготы для участников СВО
Участники спецоперации и члены их семей наделены рядом преимуществ. Все мобилизованные имеют оклады, приравненные к окладам военнослужащих. Они также получают соответствующее продовольствие и вещевое обеспечение. Добровольцы, отправившиеся в зону СВО, получают статус военнослужащих и наделяются аналогичными преференциями.
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К льготам для участников спецоперации относят: право на бесплатный проезд в общественном транспорте, страхование жизни и здоровья, путевки в санаторий. Для детей мобилизованных и добровольцев действует особый порядок приема в учебные заведения.
Выплаты, задействованным в СВО бойцам, не облагаются НДФЛ. В случае ранения, контузии или смерти, членам семей начисляется крупная денежная компенсация. Кроме того, за каждой семьей погибшего участника СВО или ветераном, закреплен социальный работник, который будет наблюдать за уровнем жизни членов семьи умершего бойца и оказывать необходимую социальную поддержку.
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Анастасия Крестьянова