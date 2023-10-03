«Готов потерять работу»: Маккарти выступил с неожиданным заявлением

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Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению с должности.
«Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему», - прокомментировал ситуацию Маккарти.
При этом, он заявил, что продолжит бороться за американское общество.
Сам Маккарти неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США.
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