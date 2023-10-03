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«Готов потерять работу»: Маккарти выступил с неожиданным заявлением

Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера палаты представителей
03 октября 2023, 22:12
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению с должности.
«Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему», - прокомментировал ситуацию Маккарти.

При этом, он заявил, что продолжит бороться за американское общество.


Ранее член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц сказал, что на будущей неделе планирует подать прошение об отстранении Маккарти. А именно об отстранении своего однопартийца-республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты.

Сам Маккарти неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США.

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МИД РФ: В планы Киева не входит мир, он требует продолжения конфликта
03 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/vlad_karavaev

Киевские власти не настроены на мирное разрешение конфликта, они хотят продолжения вооруженного противостояния, об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«Это выступление (делегата с Украины) четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса», - прокомментировал ситуацию Воронцов. 

При этом, ранее журналист Марк Темницкий заявил, ​что если украинская армия не добьется успехов в ближайшее время, союзники подтолкнут ее к подписанию мирного договора на условиях России.

К тому же, официальный представитель Белого дома Джон Кирби признался, что у Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины.

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«Осталось два месяца»: В Белом доме раскрыли неудобную правду об Украине
Белый дом: У США осталось денег на два месяца помощи Украине
03 октября 2023, 21:22

Фото: iStock/rarrarorro

У Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины, об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
«Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того», - прокомментировал ситуацию Кирби, отвечая на вопрос о том, собираются ли США дальше продолжать поддерживать Киев.

При этом, Кирби отметил, что продолжительность помощи напрямую зависит от ее объемов и потребностей украинской армии. 

Ранее американский лидер Джозеф Байден намерен продолжать поддерживать Украину, даже вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе. 3 октября Байден провел телефонный разговор со своими коллегами, в ходе которого обсуждалось продолжение помощи Украине.

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#помощь
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Генерала Суровикина заметили в одном из подмосковных храмов
03 октября 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО генерала Сергея Суровикина вместе с семьёй заметили в подмосковном храме. Об этом пишет издание «Новые известия».
Журналисты задали ему вопрос о месте нынешней службы, на что Суровикин ответил кратко: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев». 

Не уточняется, в каком конкретно храме и в какой день был обнаружен Суровикин. 

Ранее сообщалось, что в составе делегации Министерства обороны РФ генерал Суровикин отправился в Алжир. Он был обнаружен благодаря фотографии, которую опубликовала одна из алжирских мечетей на своей странице в соцсети 15 сентября. 

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#рф
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Писториус разгневался на немца за слова о России
Писториус разозлился на вопрос об украинском конфликте
03 октября 2023, 20:26

Фото: iStock/photosvit

Министр обороны Германии Борис Писториус пришел в ярость, когда его спросили о предотвращении украинского конфликта, трансляция брифинга велась на официальном сайте правительства ФРГ.
3 октября Борис Писториус провел разговор с гражданами Германии, в ходе которого он отвечал на вопросы немцев. 

Последний мужчина задал главе МО вопрос о конфликте на Украине. Он напомнил, что прямо перед началом специальной военной операции президент России Владимир Путин предлагал мирные переговоры, однако, его предложение было неоднократно отвергнуто. Граждан Германии спросил Писториуса, почему Олаф Шольц не пошел на соглашение с Путиным, в попытке предотвратить катастрофу. Однако, в этот момент ведущая вырвала у мужчины микрофон, заявив, что время встречи заканчивается.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», - заорал Писториус в ответ.

После этого зал заполнил гул аплодисментов.

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#украина
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«Вопреки»: Байден сделал неожиданное заявление о Киеве
NBC News: Байден заявил о планах поддерживать Киев вопреки мнениям в конгрессе
03 октября 2023, 20:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден намерен продолжать поддерживать Украину, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
«Байден был нацелен сообщить, что его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

3 октября Байден провел телефонный разговор со своими коллегами, в ходе которого обсуждалось продолжение помощи Украине. 

При этом, источники NBC не исключили будущие телефонные звонки, которые проведут лидеры западных стран для обсуждения поддержки Киева в российской-украинском конфликте.

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#джозеф байден
#сша
#украина
#поддержка
#конгресс сша
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Политолог Кот рассказал, как армяне относятся к ситуации в стране
Политолог Кот: армяне не поддерживают проамериканскую политику Армении
03 октября 2023, 20:06

Фото: iStock/Wirestock

В настоящее время существует две Армении: «оболваненная Западом» и «христианская, дружественная по отношению к России». С таким заявлением в беседе с Общественной службой новостей выступил политолог и публицист Юрий Кот.
Он отметил, что армяне не поддерживают позицию премьер-министра страны Никола Пашиняна, который действует исключительно в интересах США. 

По словам собеседника ОСН, Пашиняну осталось недолго «царевать» в Армении, поскольку большое количество армян, вернувшихся из Нагорного Карабаха, пополнят ряды жителей, недовольных этой власть. 

В заключение Кот прокомментировал слова Пашиняна о том, что он ни за что не оставит свой пост словами: «Ну что ж, посмотрим! Не уйдет — так вынесут!». И добавил, что всем понятно, что, вероятнее всего, Пашинян приедет к Путину, нежели наоборот. 

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#армения
#нагорный карабах
#россия
#политика
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На Западе культивируется идея о прекращении помощи Украине
Guardian: На Западе набирает мощные обороты идея о прекращении помощи Украине
03 октября 2023, 20:04

Фото: iStock/Oakozhan

Западные страны все чаще обсуждают идею о прекращении помощи Украине, об этом журналистка Габи Хинслифф написала в статье для The Guardian.
«Идея о том, что мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину, мощно набирает обороты», - прокомментировала ситуацию Хинслифф.

По словам обозревателя, Украина и страны Запада совершили равноценный обмен. Западным странам было выгодно организовать вооруженный конфликт с РФ, но не подвергать риску своих военнослужащих, Украине же требовалась финансовая поддержка. 

Однако, время идет, кошельки западных политиков пустеют, а Россия даже и не думает сдаваться. Именно поэтому, Запад уже не видит смысла в продолжении этого дорого и бесперспективного противостояния, заключила Хинслифф.

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#поддержка
#запад
#рф
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Путин обсудил с Советом безопасности развитие российского Севера
03 октября 2023, 19:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы, связанные с развитием российского Севера. В частности, будут затронуты проблемы и задачи функционирования Северного морского пути.
В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Минприроды Александр Козлов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Открывая совещание, российский лидер предложил вместе с темой, касающейся Севморпути, обсудить также проблемы разработки континентального шельфа и некоторые другие вопросы, после чего передал слово главе министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

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Welt: Обещание Бербок о расширении ЕС — пустое и невыполнимое
03 октября 2023, 18:48

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который скоро будет простираться от Луганска до Лиссабона. Журналист Пауль Ронцхайнер назвал это обещание абсолютно пустым.
В эфире немецкого телеканала Welt он напомнил, что сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим журналист задался вопросом: каким образом Украине удастся войти в состав Евросоюза вместе с Луганском? Ронцхайнер назвал высказывание главы немецкого внешнеполитического ведомства пустыми словами, за которыми ничего не стоит.

Он также добавил, что Запад вряд ли способен помочь вернуть Украине какие-либо территории, раз даже не может вовремя поставлять киевскому режиму вооружения.

Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет расценил высказывание Бербок как покушение на территориальную целостность России.

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