Говоря об отношениях с Японией, Путин шуточно напомнил про свой разряд плотника

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», шуточно вспомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить». Об этом сообщает РИА Новости.
Изначально Путин обратил внимание на то, что Россия не вводила санкции в отношении Японии, сказав «не мы захлопнули вот это окно». После чего Владимир Владимирович в шутку напомнил о совсем разряде плотника.
«Я плотник четвертого разряда, я знаю, как окна строить. Не беспокойтесь... расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим», — сказал российский лидер.
Читайте также:
Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Алина Юрчак