Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что американская русофобия имеет исторические корни в Британской империи. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что Британская империя проявляла сильное желание ослабить Россию, и эта тенденция можно проследить уже с XIX века и далее.