ГПК Белоруссии: Литва устроила коллапс на границе

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Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии обвинил Литву в коллапсе на границе, где застряли порядка 600 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПК.
Отмечается, что Литва, видя проблемную ситуацию на границе, не намерена предпринимать какие-либо меры для её устранения, а упорно продолжает игнорировать правила, установленные на границе.
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Анастасия Чинкова