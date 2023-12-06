«Грандиозный скандал»: В Киеве рассказали о связях Зеленского с ХАМАС

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей ХАМАС западного оружия. Израиль, вероятно, уже передал информацию об этом спецслужбам США, добавил он.
«Скорее всего, есть уже точная информация, которую израильтяне передали в США, по поводу того, что они нашли в туннелях в секторе Газа американское, английское и французское оружие, которое было передано Украине. А потом через людей вокруг Зеленского его, видимо, продали ХАМАС. Вполне возможно, что в этом замешан Рустем Умеров», — сказал эксперт.
По его мнению, ЦАХАЛ обладает на этот счёт важной информацией, которая уже передана ФБР и ЦРУ.
«Я вам могу сказать исходя из моего опыта и анализа, что очень серьезно пахнет жареным», — резюмировал Олег Соскин.
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