«Грапарак»: Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с соратниками на фоне событий в Карабахе заявил, что не собирается подавать в отставку. Информацию сообщает газета «Hraparak», ссылаясь на свои источники.
По словам издания, во время протестов граждан на площади Республики в Ереване требовали отставки премьер-министра, Никол Пашинян собрал группу представителей партии «Гражданский договор» и дал им понять, что ни при каких обстоятельствах он не отдаст власть.
В статье утверждается, что, возможно, поэтому полиция применяла силу и светошумовые гранаты против выступающих на площади.
Напомним, что Министерство обороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 военные действий в Нагорном Карабахе были приостановлены.
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Алина Юрчак