Грета Тунберг прибыла в Киев для встречи с Зеленским

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В Киеве экоактивист Тунберг встретилась с президентом Зеленским
Тунберг будет на совещании на Украине в составе международной рабочей группы по экологическим последствиям боевых действий. В частности, участники обсудят с украинскими властями ликвидацию последствий разрушений Каховской гидроэлектростанции. К разрешению проблемы будут привлечены и другие международные организации.
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Андрей Гаврилов