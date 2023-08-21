Греция будет обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16

Фото: РИА Новости/Александр Ковалев
Греция будет учить украинских лётчиков управлять истребителями F-16, которые ВСУ поставят Нидерланды и Дания. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Кроме того, Зеленский заявил, что Греция присоединилась к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которую приняла Группа семи на саммите НАТО в Вильнюсе.
В ходе поездки в Грецию президент Украины встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с лидерами стран Западных Балкан.
Ранее сообщалось, что Дания, которая поставит Украине истребители F-16, поставила Зеленскому условие, согласно которому использовать самолёты можно исключительно на территории Украины. Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен объяснил принятые меры тем, что поставки совершаются не для нападения на Россию, а для защиты собственного государства от атак противника.
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В ходе поездки в Грецию президент Украины встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с лидерами стран Западных Балкан.
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Анастасия Чинкова