Греция собирается расторгнуть оборонный контракт с Россией

Фото: iStock/maksicfoto
Греция собирается расторгнуть контракт с Россией на обслуживание российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» и «Оса-АКМ», которыми государство владеет уже более 20 лет. Об этом сообщает портал pronews.gr.
Уточняется, что информация о решении греческих властей поступила из «случайно опубликованного в интернете совершенно секретного документа», который вскоре был удалён из общего доступа.
Если Греция всё-таки официально заявит о расторжении контракта с Россией, указанные ЗРК будут сняты с вооружения греческой армии. К тому же, имеющихся запчастей хватит только на несколько месяцев, поэтому Греция уже приняла решение расторгнуть ранее заключённые договоры. По подсчётам, сумма контрактов на ближайшие годы составляла около 102 млн евро.
Обозреватели портала, в свою очередь, заявляют, что такое решение повлечёт за собой невозможность защититься от потенциальных угроз беспилотников и вертолётов.
К тому же, они отмечают, что власти государства «выбрасывают на помойку» вооружение стоимостью более одного млрд евро. И прогнозируют возможную передачу российских ЗРК Украине.
Читайте также:
Греция будет обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
Минобороны Греции по ошибке опубликовало секретные военные карты
Греция передаст гуманитарную помощь для жителей новых регионов России
Если Греция всё-таки официально заявит о расторжении контракта с Россией, указанные ЗРК будут сняты с вооружения греческой армии. К тому же, имеющихся запчастей хватит только на несколько месяцев, поэтому Греция уже приняла решение расторгнуть ранее заключённые договоры. По подсчётам, сумма контрактов на ближайшие годы составляла около 102 млн евро.
К тому же, они отмечают, что власти государства «выбрасывают на помойку» вооружение стоимостью более одного млрд евро. И прогнозируют возможную передачу российских ЗРК Украине.
Читайте также:
Греция будет обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
Минобороны Греции по ошибке опубликовало секретные военные карты
Греция передаст гуманитарную помощь для жителей новых регионов России
Анастасия Чинкова