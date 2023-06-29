Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС «относительно стабильной»

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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС «относительно стабильная»
Гендиректор международного агентства также выразил обеспокоенность тем, что в районе расположения ЗАЭС, осуществляют наступление ВСУ. Он также добавил, что после ЧП на станции, обстановка относительно стабилизировалась.
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