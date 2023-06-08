Гросси посетит ЗАЭС, Киев и Москву

Фото: Сайт Кремля
Рафаэль Гросси заявил, что посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует на предстоящей неделе посетить Запорожскую АЭС, а затем отправиться в Киев и Москву, чтобы обсудить план по обеспечению безопасности объекта. Об этом сообщает РИА Новости.
Гросси рассказал, что он будет в Запорожье, чтобы спланировать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с президентом.
Он также подчеркнул, что стремится предотвратить ядерную катастрофу, а также пообещал продолжить работу в указанном направлении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МАГАТЭ планирует ротацию инспекторов на ЗАЭС.
Гросси рассказал, что он будет в Запорожье, чтобы спланировать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с президентом.
«После этого, я считаю, будет логичным отправиться в Москву или в любой другой регион России, чтобы продолжить этот очень важный диалог, который мы ведем», - уверен Гросси.
Он также подчеркнул, что стремится предотвратить ядерную катастрофу, а также пообещал продолжить работу в указанном направлении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МАГАТЭ планирует ротацию инспекторов на ЗАЭС.
Татьяна Лаврова