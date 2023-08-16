Группа The Killers извинилась за слова о братстве с русскими

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Американская рок-группа The Killers принесла извинения за свои действия, которые вызвали возмущение грузинских фанатов. Во время концерта, музыканты пригласили российского барабанщика из аудитории на сцену и заявили о братстве с россиянами.
Группа прокомментировала этот инцидент в своем аккаунте в Twitter.
Они также отметили, что слова их вокалиста Брэндона Флауэрса о том, что «все мы братья и сестры», могут быть неправильно истолкованы. В связи с этим, музыканты извинились за свои высказывания.
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«Мы долгое время приглашали зрителей на сцену для игры на барабанах, и, похоже, аудитория изначально не была против того, чтобы этот человек присоединился к нам на сцене», - написали рокеры.
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Артем Кузьмин