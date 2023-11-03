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Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех

03 ноября 2023, 10:20
Фото: iStock/iv-serg

Фото: iStock/iv-serg

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что представители НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для РФ означало бы его закрытие для всех, а о «внутреннем море НАТО» говорят «легковесные политики». Об этом Глушко сообщил журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
Глушко подчеркнул, что такие мечты являются необоснованными. Замглавы МИД РФ добавил, что тот, кто пытается их осуществить, должен понимать все негативные последствия.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.


Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал это высказывание, сообщив, что любые попытки ограничения судоходства на Балтике будут грубейшим нарушением норм международного права.

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МИД РФ: Общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составляют $1,5 трлн
03 ноября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/fikretow

Общие потери стран Евросоюза в результате введения экономических санкций против России составляют около полутора миллиардов долларов. Об этом рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
В кулуарах Веронского евразийского экономического форума он напомнил представителям СМИ, что в 2013 году объем торговли между Россией и ЕС составлял  $417 млрд. Анализ динамики этого показателя позволял предположить, что в текущем году торговый оборот мог бы составить $700 млрд. Однако в 2022 году, после введения санкций, объем торговли сократился до $200 млрд. За первое полугодие 2023 года показатель равнялся всего $46 млрд, то есть на конец года он будет меньше $100 млрд, отметил Грушко.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства считает, что в следующем году объем торгового оборота между РФ и Евросоюзом может сократиться до $50 млрд, а затем и вовсе будет стремиться к нулю.

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The Hill: Части израильской армии вошли в город Газу
03 ноября 2023, 09:56

Фото: istockphoto/e-crow

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Газу, который является административным центром анклава, после того, как завершили его полное окружение. Они вступили в ближний бой с боевиками ХАМАС.
Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на израильские источники. Так, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал журналистам, что корабли и самолеты помогают сухопутным силам наносить удары по командным пунктам, точкам запуска ракет и другой инфраструктуре ХАМАС. Пехотные части и бронетехника ведут уличные бои с палестинцами.

Начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ уже атакует позиции боевиков в центре города. В публикации отмечается, что боевые действия в городской черте очень затруднены. Если же Израиль намерен полностью уничтожить ХАМАС, его солдатам придется сражаться за каждый дом, а также проникать в разветвленную сеть заминированных тоннелей под городом.

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#израиль
#самолёты
#дом
#сектор газа
#хамас
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Политик Филиппо: Зеленскому пора перестать рассчитывать на помощь НАТО
03 ноября 2023, 09:33

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинское контрнаступление, о провале которого недавно публично заявил главком ВСУ Валерий Залужный, было заранее обречено на неудачу. Поэтому сейчас Киеву следует сосредоточить усилия на достижении мирного урегулирования конфликта.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) политик напомнил, что многие здравомыслящие люди предупреждали Украину о провале широко разрекламированного наступления заранее. Теперь киевским властям следует как можно скорее перейти к переговорам о мире, чтобы прекратить бессмысленную бойню, считает Филиппо.

Он также подчеркнул, что президенту Зеленскому пора перестать рассчитывать на помощь НАТО. Даже западные СМИ отмечают, что главному союзнику Украины США становится все труднее поддерживать ее на фоне внутренних политических противоречий и обострения палестино-израильского конфликта. Другие страны Запада также начинают уставать от Украины, которая рискует остаться вовсе без поддержки союзников. Тогда она обречена, считает политик.

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Трамп назвал причину молчания СМИ по поводу Украины
Трамп: СМИ замалчивают информацию об Украине, потому что дела США там плохи
03 ноября 2023, 08:12

Фото: сайт Кремля

Бывший американский президент Дональд Трамп высказал свое мнение о ситуации на Украине. Он считает, что средства массовой информации почти перестали писать об украинском конфликте, потому что дела США обстоят там очень плохо.
Выступая на митинге своих сторонников в Техасе, бывший американский лидер провел аналогию с недавними событиями в Афганистане. Тогда пресса также почти перестала упоминать в своих публикациях эту страну. А через некоторое время Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана, который скорее напоминал поспешное бегство.

Трамп считает, что в настоящий момент происходит то же самое и в ближайшее время Украина вполне может лишиться своего могущественного союзника.

«Значит дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — заявил экс-президент.

Похожее мнение недавно высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Он считает, что западная пресса получила задание от политиков подготовить общественное мнение к поражению Украины.

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#сша
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#лидер
#трамп
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С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов
С 7 октября в палестино-изральском конфликте погибли не менее 36 журналистов
03 ноября 2023, 06:45

Фото: iStock/bwb-studio

С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли как минимум 36 журналистов, сообщил Комитет защиты журналистов, передает ТАСС.
Эти жертвы внесены в список из более чем 10 000 погибших с начала конфликта, который начался 7 октября. По мнению Комитета, профессионалы СМИ, освещавшие события в этом регионе, подвергают себя высокому риску. Они работают «в условиях разрушительных авиаударов со стороны Израиля, сталкиваются с нарушениями связи и перебоями в подаче электроэнергии».

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Генерал Келли: Россия и Китай тренируются на самолетах США как на тренажёре
03 ноября 2023, 05:47

Фото: РИА Новости

Генерал ВВС США Марк Келли заявил, что ВВС России и Китая в разных горячих точках сталкиваются с американскими самолётами для тренировки. Об этом пишет Business Insider.
Отмечается, что за последний год произошли несколько опасных ситуаций, включая инцидент в марте, когда российский Су-27 перехватил разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper и тот упал в Чёрное море.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они [Россия и Китай] хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут», — цитирует издание слова Келли.

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#море
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#инцидент
#вертолёты
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Семью мигрантов выдворят из России после избиения их ребенком школьника
МВД: семью мигрантов выдворят из РФ после конфликта в школе с участием их сына
03 ноября 2023, 05:32

Фото: istockphoto/Motortion

Семья мигрантов будет депортирована из России за нарушение миграционного законодательства, после того как их сын, ученик школы в Нижнем Новгороде, стал объектом внимания правоохранительных органов из-за избиения младшего школьника. Об этом сообщили на сайте областного главка Министерства внутренних дел.
«Судом было решено наложить штрафы на иностранных граждан с последующей депортацией из Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут депортированы вместе с родителями», — гласит официальное заявление.
Видео избиения младшего ученика восьмиклассником появилось в социальных сетях нижегородских пабликов в прошлую субботу. На записи видно, как подросток несколько раз жестоко избивает другого ученика и удерживает его за горло. Событие было зафиксировано на мобильный телефон другими школьниками.

Согласно информации регионального главка МВД, инцидент произошел в сентябре, вызванный личной враждой восьмоклассника к семикласснику из-за того, что последний ранее оскорбил пятиклассника.

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Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе
03 ноября 2023, 04:49

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Иранские дипломатические источники сообщают, что ливанская группировка «Хезболла» угрожает провозгласить всеобщую мобилизацию, если США не прекратят военные действия в секторе Газа, пишет кувейтская газета Al-Jarida.
По информации издания, «Хезболла» устанавливает 3 ноября как крайний срок для выполнения этого требования. В этот день лидер группировки Хасан Насралла планирует выступление, и если прекращения огня не произойдет, он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные операции против Израиля.

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#конфликт
#операции
#лидер
#оон
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Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
03 ноября 2023, 04:26

Фото: iStock/tupungato

По итогам голосования в палате представителей Конгресса США был одобрен законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что 226 членов палаты поддержали проект, в то время как 196 проголосовали против.

Израиль получится от Вашингтона помощь объёмом около 14,5 миллиарда долларов.

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#израиль
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