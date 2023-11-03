Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что представители НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для РФ означало бы его закрытие для всех, а о «внутреннем море НАТО» говорят «легковесные политики». Об этом Глушко сообщил журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
Глушко подчеркнул, что такие мечты являются необоснованными. Замглавы МИД РФ добавил, что тот, кто пытается их осуществить, должен понимать все негативные последствия.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал это высказывание, сообщив, что любые попытки ограничения судоходства на Балтике будут грубейшим нарушением норм международного права.
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Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.
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Екатерина Коршунова