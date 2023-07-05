Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили

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Грузия не будет передавать Киеву заключенного Михаила Саакашвили, несмотря на призыв Владимира Зеленского. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Напомним, ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течении 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На нем бывший грузинский лидер продемонстрировал свое исхудавшее тело и заявил, что до такого состояния его довели власти Грузии.
Украинское правительство уже не раз призывало Грузию, чтобы Михала Саакашвили вернули на Украину для проведения лечения. По словам его брата, сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу».
По его словам, заявления украинских властей являются оскорбительными для Грузии, однако страна готова оставаться в режиме дружбы в одностороннем порядке.
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Украинское правительство уже не раз призывало Грузию, чтобы Михала Саакашвили вернули на Украину для проведения лечения. По словам его брата, сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу».
«Тбилиси исключает возможность проведения консультаций с Киевом по теме освобождения Саакашвили», - заявил Кобахидзе.
По его словам, заявления украинских властей являются оскорбительными для Грузии, однако страна готова оставаться в режиме дружбы в одностороннем порядке.
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Элина Позднякова