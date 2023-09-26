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Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС

26 сентября 2023, 01:27
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Грузинские власти запретили экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, которые ввезены из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу доходов Минфина республики.
Под ограничение попадут все транспортные средства с объемом двигателя свыше 1,9 куб. м, а также гибридные машины и электрокары.

Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для членов Евросоюза, в котором поясняло запрет на территорию ЕС автомобилей с номерами России, так как это может оцениваться как импорт.


Польша запретила въезд на территорию страны машин с номерами, зарегистрированными в РФ с 17 сентября. Финляндия — 16 сентября, Эстония и Латвия с 19 сентября 2022. А вот Франция, к примеру, отказалась пойти на такой шаг.

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#автомобили
#евросоюз
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TVP: Берлин и Париж планируют свергнуть правительство Польши с помощью Украины
26 сентября 2023, 02:01

Фото: iStock/miriam-doerr

Франция и Германия пообещали Киеву ускорить вступление в ЕС, если взамен Украина поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши. Об этом сообщила в соцсети X журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич
Обе страны, по словам Косич, оправдывают свои планы тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, которые блокирует Польша. При этом на самом деле ни Франция, ни Германия не желают видеть Украину в числе стран единой Европы.

Журналистка считает, что как Париж, так и Берлин стремятся, во-первых, вернуть свои деловые отношения с Россией, а во-вторых — изменить базовые договоры Евросоюза для увеличения своей власти и полномочий институтов блока.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не вмешивался в дела Варшавы. По его словам, Шольц плохо понимает ситуацию с мигрантами или поддерживает оппозицию Польши, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегалов и коррупционного скандала при выдаче виз.

Напоминаем, что канцлер ФРГ усилил контроль на границах Евросоюза из-за скандала о подпольной выдаче миграционной службой шенгенских виз жителям Африки и Азии за дополнительную оплату. В схему оказалась впутана правящая партия «Право и справедливость», которая резко выступает против приема беженцев.

В свою очередь, министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Кроме того, Пшида подчеркнул, что Украина должна осознавать, что раскол среди европейских стран нельзя допускать, потому что от этого в выигрыше остается третья сторона в лице Москвы.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе.

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#франция
#германия
#украина
#польша
#евросоюз
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ČTK: Глава МИД Чехии Липавский высказался за отправку посла в Россию
26 сентября 2023, 00:47

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за направление посла своей страны в РФ. Он считает, что «иметь посла в Москве хорошо для продвижения чешских интересов».
«Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жестко осуждаем российскую агрессию против Украины, но тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов», — приводит слова министра чешское информационное агентство ČTK.

Между тем президент страны, за которым, согласно действующей в Чехии практике, остается последнее слово по вопросам назначения послов, пока, как сообщает портал lidovky.cz, «не может представить себе» возвращение посла республики в Россию.

Напомним, что в настоящее время дипломатическое представительство Чехии в России возглавляет Иржи Чистецкий. А посол Витезлав Пивонька находится в Праге с 2022 года.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Он пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россией, поэтому ввела запреты для прилета её граждан.

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#дипломат
#посол
#чехия
#россия
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CNN: Германия поставляла ВСУ старую и почти нерабочую военную технику
25 сентября 2023, 23:27

Фото: iStock/Bohdana_Pasichniuk

Германия отправляла Киеву сильно устаревшие образцы техники и вооружения, которые не всегда оказывались рабочими. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, давая интервью телеканалу CNN.
«Сначала обещали, а потом не могли это поставить или поставляли то, что не работает... Что-то из нашей помощи было очень старых образцов», — подчеркнула глава немецкой дипломатии.

При этом, по словам министра, в правительстве Германии точно знали о качестве поставляемой техники и вооружения, и якобы предупреждали, что всё это может «особо не работать».

В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии. А вот дальнобойных ракет Taurus в пакете этом не будет.

Ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. Об этом Акен сообщил в эфире немецкого канала Phoenix.

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#германия
#украина
#всу
#поставки
#военная техника
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Белый дом отправил Украине список условий для продолжения финансовой помощи
25 сентября 2023, 22:40

Фото: istock / mirza kadic

Белый дом передал Киеву ряд условий, который Украине необходимо выполнить для продолжения финансовой помощи от Соединенных Штатов.
Письмо с требованиями было отправлено заместителем советника Белого дома по национальной безопасности и вопросам международной экономики Майком Пайлом. Информацию сообщает агентство «Украинская правда». 

Список требования поступил к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в офис президента Владимира Зеленского, а также в «Координационную платформу доноров». В документе указаны изменения в порядке их внедрения. Требуемые реформы коснулись функционирования антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия и судебной ветви власти.

Также в списке требований прописаны изменения в работе Министерства Обороны Украины. 

По мнению Майка Пайла необходимо выполнить данный ряд требований, ведь неизвестно куда уходит финансовая помощь Штатов. 

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#изменения
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#офис
#киев
#сша
#финансирование
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Президент Молдавии Санду раскрыла, войдёт ли страна в Евросоюз
Санду: Молдавия до конца десятилетия может войти в состав ЕС
25 сентября 2023, 21:17

Фото: iStock/HStocks

Молдавия до конца десятилетия может войти в Евросоюз, даже несмотря на конфликт с Приднестровьем. Об этом в эфире телеканала TV8 заявила президент страны Майя Санду.
Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт. 

Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья.

По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС. Президент республики отметила, что страна не может ещё на несколько десятилетий оставаться в нынешнем положении, когда нет консолидации демократии и достойного уровня жизни граждан. 

Также Санду добавила, что ситуация с Приднестровьем не должна стать решающей для членов Евросоюза, поскольку аналогичная ситуация уже происходила с непризнанным Северным Кипром.

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#молдова
#ес
#конфликт
#приднестровье
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
25 сентября 2023, 21:10

Фото: istock / Harry Wedzinga

25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о воздушной тревоге. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. Причина воздушной тревоги не уточняется.
Кроме того, с 9 вечера перекрыто движение транспорта на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал Baza. 

Также Михаил Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами. 

Напоминаем, что в пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар силами украинской армии по штабу Черноморского флота в Севастополе. Обломки от ракеты разлетелись на сотни метром вокруг театра Луначарского.  Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. От атаки пострадало 6 человек. 

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#движение
#крым
#севастополь
#тревога
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Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши
25 сентября 2023, 20:35

Фото: istock / andriano_cz

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал комментарий на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об усилении контроля на границах в Шенгенской зоне.

«Я хочу сказать ему ( Олафу Шольцу. — прим.ред.), чтобы он не вмешивался в польские дела», — передает ТАСС слова Моравецкого.
По словам премьер-министра Польши Олаф Шольц плохо понимает ситуацию с мигрантами или поддерживает оппозицию Польши, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегалов и коррупционного скандала при выдаче виз. 

Напоминаем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц усилил контроль на границах Евросоюза из-за скандала о подпольной выдаче миграционной службой шенгенских виз жителям Африки и Азии за дополнительную оплату. В схему оказалась впутана правящая партия «Право и справедливость», которая резко выступает против приема беженцев. 

Также, на фоне скандала премьер республики Матеуш Моравецкий 31 августа уволил заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.

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#скандал
#контроль
#фрг
#шольц
#олаф шольц
#польша
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Стало известно, вернёт ли Венгрия военнобязанных украинцев на родину
Орбан: Венгрия не вернёт Украине беженцев
25 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия отказалась от возвращения на Украину военнообязанных граждан, эмигрировавших в европейскую страну. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он отметил, что большое количество украинцев прибыло в Венгрию за защитой. Здесь мужчины, женщины и дети получили гарантию безопасности. Именно поэтому страна не собирается выполнять требования украинских властей о возвращении военнообязанных для их дальнейшей службы в зоне СВО.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ждёт от Украины соблюдения прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Она призвала страну соблюдать характерные для Европы ценности. 

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#украина
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#военные
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Политолог Макаркин усомнился в росте влияния Польши на мировой арене
25 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/delray77

Политолог Алексей Макаркин высказал мнение о том, что влияние Польши на мировой арене в будущем не увеличится.
«Я бы не стал утверждать, что влияние Польши как-то вырастет на мировой арене в ближайшее время, Америка продолжает активно сотрудничать с Германией, и такая политика продолжится, по крайней мере до выборов 2024 года. Если же к власти придёт Трамп, ситуация может серьёзно поменяться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Макаркин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Он также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.

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#политика
#польша
#европа
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