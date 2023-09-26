Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС

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Грузинские власти запретили экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, которые ввезены из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу доходов Минфина республики.
Под ограничение попадут все транспортные средства с объемом двигателя свыше 1,9 куб. м, а также гибридные машины и электрокары.
Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для членов Евросоюза, в котором поясняло запрет на территорию ЕС автомобилей с номерами России, так как это может оцениваться как импорт.
Польша запретила въезд на территорию страны машин с номерами, зарегистрированными в РФ с 17 сентября. Финляндия — 16 сентября, Эстония и Латвия с 19 сентября 2022. А вот Франция, к примеру, отказалась пойти на такой шаг.
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Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для членов Евросоюза, в котором поясняло запрет на территорию ЕС автомобилей с номерами России, так как это может оцениваться как импорт.
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Артем Путинцев