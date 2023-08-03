Грузия запретила реэкспорт в Россию американских автомобилей

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С первого августа Грузия ввела запрет на вывоз и перевозку автомобилей американского производства в Россию и Белоруссию. Похожие ограничения для автомобилей, произведенных в странах Евросоюза (ЕС), начнут применяться с 26 сентября, сообщает Business Media, ссылаясь на налоговую службу Министерства финансов Грузии.
Согласно отчету, легковые автомобили занимают третье место среди товаров, которые Грузия экспортирует в Россию. За первые шесть месяцев этого года из Грузии было отправлено свыше 3,7 тысяч автомобилей на общую сумму 53 миллиона долларов.
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