Грузовой трафик между Россией и Финляндией с 18 ноября практически остановится

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Грузовой трафик между Финляндией и Россией может практически полностью прекратится после 18 ноября. Об этом сообщил руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля.
Финский чиновник предложил перенаправить грузы, которые следуют автотранспортом из России транзитом. В то же время он уточнил, что товарные поезда по-прежнему будут проходить через железнодорожный пункт пропуска Вайниккала.
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Александр Бойцов