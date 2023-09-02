GT: Китай не ограничится одними заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню

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Китай не станет ограничиваться одними лишь громкими заявлениями в ответ на получение Тайванем военной помощи от США. Американцы пересекли красную линию, когда пообещали помочь острову вооружениями.
Учитывая интенсивность вмешательства администрации Вашингтона в тайваньский вопрос, Пекин не может игнорировать неминуемую бурю смертельных последствий. США нарочно провоцируют Китай, считают обозреватели. Пекинское руководство не исключает возможного применения силы, что будет только адекватным ответом на иностранное вмешательство. Недовольство и оппозиция Китая очевидны, но ответ на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться одними заявлениями, заключили эксперты.
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Александр Бойцов