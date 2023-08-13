GT: Китай не позвал ряд лидеров G7 на саммит «Шёлкового пути»

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Лидеров трёх стран «Большой семёрки» — Германии, Франции и Италии — не пригласили на очередной саммит «Пояс и путь» (также известен как саммит «Шёлкового пути») в КНР. Об этом сообщило китайское издание The Global Times.
«Предположение об уклонении от участия <...> просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения. <...> Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума", — отметил собеседник издания.По данным газеты, большинство предложений получили лидеры развивающихся стран.
В свою очередь, специалисты Польского института международных отношений (PISM) назвали невозможным развитие сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиций КНР по отношению к России.
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