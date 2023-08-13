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GT: Китай не позвал ряд лидеров G7 на саммит «Шёлкового пути»

13 августа 2023, 00:38

Фото: iStock/Yurchello108

Лидеров трёх стран «Большой семёрки» — Германии, Франции и Италии — не пригласили на очередной саммит «Пояс и путь» (также известен как саммит «Шёлкового пути») в КНР. Об этом сообщило китайское издание The Global Times.
«Предположение об уклонении от участия <...> просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения. <...> Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума", — отметил собеседник издания.

По данным газеты, большинство предложений получили лидеры развивающихся стран.


Ранее в ряде европейских СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони не планируют посещать форум, даже в случае приглашения.

В свою очередь, специалисты Польского института международных отношений (PISM) назвали невозможным развитие сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиций КНР по отношению к России.

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#китай
#германия
#франция
#италия
#саммит
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A Haber: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября
13 августа 2023, 01:50

Фото: официальный сайт Кремля

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.
Турецкий лидер ожидает приезда российского президента, однако «не исключена и поездка» Эрдогана в РФ в случае, если Путин не прибудет на территорию Турции. При этом конкретных договоренностей по поводу даты встречи Путина и Эрдогана на сегодняшний день до сих пор нет. 

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече хочет предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к мирным переговорам с Украиной для скорейшего разрешения конфликта.

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#владимир путин
#турция
#россия
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Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд из-за обысков на cвоей яхте Dilbar в Бремене
13 августа 2023, 00:23

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Российский бизнесмен-миллиардер Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии о нарушении его прав в ходе обысков на яхте Dilbar в Бремене. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Кроме яхты Dilbar, предпринимателю, проживающему сейчас в Узбекистане, приписывают еще несколько вилл в Баварии, на озере Тегернзее. Их также обыскали в рамках расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и нарушений Закона ФРГ о внешней торговле, пишет издание.

Как рассказали в Федеральном конституционном суде Германии, ​жалоба Усманова касалась нарушения неприкосновенности жилища, сейчас ведётся её рассмотрение.

Алишер Усманов находится в санкционном списке Евросоюза, который обвиняет бизнесмена в поддержке президента России Владимира Путина. 

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#германия
#суд
#имущество
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Шулейко назвал ситуацию на границе Белоруссии и Польши напряжённой
12 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/Stadtratte

На белорусско-польской границе наблюдается напряжённая обстановка. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко.
Он сообщил, что сейчас стала отчётливо виднеться эскалация со стороны Польши, которая «хвастается» своим вооружением и количеством военных на границе. При этом, отмечает Шулейко, польское правительство вряд ли собирается в ближайшее время напасть на Белоруссию.

В свою очередь губернатор Гродненской области Владимир Караник заявил, что ситуация на границе контролируется. Также, по его мнению, польские власти несут ответственность за свои поступки и понимают, к чему могут привести необдуманные действия.

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#польша
#белоруссия
#граница
#конфликт
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Начальник Штаба обороны Великобритании Радакин приехал в Киев для обсуждения СВО
12 августа 2023, 19:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Киев посетил начальник Штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В ходе встречи была выяснена ситуация на фронте, обозначено, в каком вооружении нуждаются ВСУ, а также какую военную помощь планирует предоставить Великобритания.

Кроме того, во время личной беседы Залужный подробно рассказал своему британскому коллеге о деталях ведения боёв, о намеченной стратегии и количестве задействованного вооружения.

Ранее сообщалось, что Великобритания категорически против мирных переговоров между Украиной и Россией. К тому же она стремится быть лидером поставок вооружения ВСУ.

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#сво
#украина
#великобритания
#оборона
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Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море
12 августа 2023, 17:30

Фото: istockphoto/Dmitriy Sidor

Украина не может дать гарантии безопасности движения судов по временным коридорам в Черном море. Об этом во время телемарафона заявил представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По его словам, в ведомстве предупредили судовладельцев и капитанов о том, что в настоящий момент полную безопасность гарантировать невозможно. Представитель военно-морского ведомства также отметил, что со стороны ВСУ делается все возможное в этом направлении, но окончательно ситуация станет ясна только со временим, передает «ИноСМИ».

Накануне украинские власти объявили коридоры для судов, которые идут в порты Черноморска, Одессы и Южного, а также обратно. В командовании военно-морских сил Украины заявили, что начата регистрация судов, которые планируют идти указанными временными маршрутами в акватории Черного моря.

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#безопасность
#регистрация
#всу
#украина
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Украинское министерство экономики потребовало от учителей вернуть выданное пособие
12 августа 2023, 17:00

Фото: istockphoto/alfexe

Министерство образования и науки (МОН), а также министерство экономики потребовали от учителей вернуть в полном объеме единоразовое пособие, выплаченное им после начала специальной военной операции. Сумма составляет 6,5 тысячи гривен (около 175 долларов США).
Министерство экономики сообщает, что им получен от МОН обновленный список всех тех, кто обязан вернуть «неправомерно» полученную материальную помощь. Также в специальном письме указано, что сделать это надлежит незамедлительно и в полном объеме, сообщает издание «Украинские новости». Также сообщается, что сотрудники образовательных учреждений должны вернуть пособие банковским переводом, так что с учетом банковской комиссии сумма «долга» в каждом отдельном случае превысит указанные 6,5 тысячи гривен.

Отмечается, что в случае невозврата полученных сумм пособий министерство начнет процедуру их судебного истребования. По данным министерства на конец июня средства не вернули 3 247 работников бюджетных учреждений образования.

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#пособие
#помощь
#сотрудники
#украина
#министерство
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Захарова: Атакам ВСУ на Крымский мост нет оправдания
Захарова прокомментировала попытки атаки ВСУ на Крымский мост
12 августа 2023, 16:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Атаки ВСУ не останутся без ответа. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки атаки украинскими ракетами Крымского моста и самого полуострова.
Она также уточнила, что такие действия Украины должны показать мировому сообществу истинную сущность киевских властей.

Кроме того, она уточнила, что атаки по Крымскому мосту запрещены, поскольку это объект гражданской инфраструктуры. А нападения, предпринимаемые ранее, приводили в гибели мирного населения.

Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Саму переправу через Керченский пролив закрывали дважды, в настоящее время движение вновь восстановлено. На мосту находится большое количество людей, застрявших в многокилометровой пробке.  

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#мария захарова
#мид рф
#крымский мост
#украина
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Пушков: Украина не сможет запретить призывы к миру
12 августа 2023, 14:20

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Украина не сможет запретить призывы стран к проведению мирных переговоров. Об этом в своём Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
Он назвал такое стремление «заранее проигранной партией», поскольку невозможно заставить угаснуть голоса мировых держав.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал на законодательном уровне запретить призывы других государств к проведению мирных переговоров с Россией. Также он уточнил, что из-за постоянного давления на Украину, предстоящий политический сезон будет очень тяжёлым и стране придётся принимать серьёзные решения, в том числе, на многочисленных мировых саммитах.

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#украина
#мир
#призыв
#россия
#запрет
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Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха
12 августа 2023, 14:20

Фото: istockphoto/Taras Dubov

В пресс-службе министерства иностранных дел Армении сообщили, что армянская сторона обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Причиной называется ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.
В обращении также говорится о полной блокаде мирного населения в регионе. Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению — Лачинский коридор — остается перекрытой, сообщает ТАСС. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт около моста и запретил доставку в Нагорный Карабах любых гуманитарных грузов. Несмотря на то, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, ситуация остается сложной.

Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян также попросил организацию предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании Совета безопасности.

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