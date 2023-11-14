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Соединенные Штаты Америки обвинят Украину в диверсии на «Северных потоков», чтобы пойти на диалог с Россией, об этом пишет издание Global Times.
По мнению экспертов, западные страны смотрят в будущее и начинают осознавать, что конфликт на Украине, так или иначе, закончится, и с Россией придётся восстанавливать отношения. Однако, теракт на газопроводах «Северные потоки» всегда будет оставаться камнем преткновения. Соответственно, Европе и Штатам необходимо снять с себя подозрения и переложить их на кого-нибудь ещё.
Ещё одна причина, по которой Запад хочет переложить ответственность за теракт на кого-нибудь еще - материальная ответственность и необходимость восстанавливать российский газопровод за свой счёт.
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«Они (США и Европа) знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность», - прокомментировал ситуацию китайский аналитик Цюй Хэн.
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Евгения Парфентьева