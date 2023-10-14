GT: В США начинаетcя кошмар из-за идеи одновременной войны с РФ и Китаем

Фото: iStock/rarrarorro
Доклад межпартийной комиссии конгресса свидетельствует о распространении среди элиты США некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной войны с Китаем и Россией. Об этом пишет Global Times.
В публикации отмечается, что одновременный конфликт с РФ и Китаем на протяжении долгого времени считался «стратегическим кошмаром», от которого многократно предостерегали именитые специалисты, в том числе Генри Киссинджер.
Авторы подчеркнули, что одно только содержание доклада способно «вызвать мурашки», так как документ призывает модернизировать и наращивать триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.
GT утверждает, что Соединённые Штаты под видом «ядерного сдерживания» разгоняют гонку ядерных вооружений, забыв при этом уроки холодной войны.
Читайте также:
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассмеялся над решением Пентагона по Украине
В конгрессе США потребовали уволить Салливана с поста советника
Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше
«Этот доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в материале китайского издания.
GT утверждает, что Соединённые Штаты под видом «ядерного сдерживания» разгоняют гонку ядерных вооружений, забыв при этом уроки холодной войны.
«Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав — это безумие», — резюмировало издание.
Читайте также:
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассмеялся над решением Пентагона по Украине
В конгрессе США потребовали уволить Салливана с поста советника
Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше
Диана Аванесян