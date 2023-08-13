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Американская стратегия по истощению и ослаблению России с помощью Украины потерпела крах. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Гуаньча Дау Ланьцзян
Таким образом, стратегия США, направленная на истощение военной мощи России полностью провалилась. В Результате Зеленский и киевская верхушка уже не могут повернуть назад, а потому не находят себе места из-за тревоги о своем будущем. Поражения на передовой подрывают моральный дух украинских солдат и заставляют усомниться в необходимости продолжения боевых действий.
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