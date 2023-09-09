Guardian: После пожаров усилилось стремление Гавайев к независимости

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Сильные лесные пожары в августе нынешнего года усугубили и без того далекую от благополучия ситуацию на Гавайях. Это только усилило стремление коренного населения к независимости от соединенных штатов.
Активисты из числа коренного населения считают, что существование Гавайских островов в качестве независимого самодостаточного государства — единственный способ сохранить эту землю для детей и внуков. Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин прямо назвала ситуацию оккупацией Гавайев Соединенными Штатами. Она отметила, что при существующем положении вещей законодатели практически лишены возможности как-то помочь пострадавшим от пожаров людям. Ситуация может измениться только при условии возвращения островам независимости.
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Александр Бойцов