Guardian: После пожаров усилилось стремление Гавайев к независимости

В Белом доме сейчас идет настоящая война между теми, кто хочет дать Украине еще больше денег и теми, кто этому сопротивляется. После недавних успехов ВСУ в Харьковской области «партия войны» чувствует себя на коне, тем более, что в арсеналах Пентагона обнаружилось больше ракет, чем ожидалось.