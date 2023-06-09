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По информации СМИ, Украина настаивает на том, что Каховскую ГЭС подорвали россияне, заложив взрывчатку внутри здания. При этом, на Западе версию украинцев никто поддерживать не торопится.
Напомним, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что подрыв Каховской ГЭС устроили США и Украина. По мнению ЦТАК, теракт на ГЭС – повторение сценария подрыва «Северных потоков». К тому же, Украина старается прикрыть неудачи своего долгожданного контрнаступления, в ходе которого ВСУ только теряют больше техники и солдат.
Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировали на слова Дмитрия Кулебы о том, что расследование подрыва Каховской ГЭС – это «игра в поддавки с русскими».