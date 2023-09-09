Губернатор Аляски Данливи: Решение Байдена рассмешило весь мир

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава Белого дома Джо Байден своим решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил США в посмешище для всего мира. С таким достаточно резким заявлением выступил губернатор северного американского штата Майк Данливи.
В интервью новостному каналу Fox Business политик-республиканец с недоумением констатировал, что в решении президента США нет никакого смысла, с какой стороны на это ни посмотри. Единственное, чего по его мнению добивается Байден, — это подорожание нефти и газа до такой степени, что источники возобновляемой энергии окажутся дешевле.
«Я по специальности историк, но не могу вспомнить ни одного подобного прецедента, когда государство до такой степени само себе вставляло палки в колеса», — сказал губернатор.
Он также предположил, что в Иране, Саудовской Аравии, Китае и России изрядно повеселились по поводу странного решения американского лидера. Сохранение арктических земель и дикой природы, безусловно, важная задача, но она не должна решаться путем удара по экономике собственной страны. Американцы ждут не дождутся новых президентских выборов, заключил Данливи.
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«Я по специальности историк, но не могу вспомнить ни одного подобного прецедента, когда государство до такой степени само себе вставляло палки в колеса», — сказал губернатор.
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Александр Бойцов