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Губернатор Аляски Данливи: Решение Байдена рассмешило весь мир

09 сентября 2023, 12:46
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Белого дома Джо Байден своим решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил США в посмешище для всего мира. С таким достаточно резким заявлением выступил губернатор северного американского штата Майк Данливи.
В интервью новостному каналу Fox Business политик-республиканец с недоумением констатировал, что в решении президента США нет никакого смысла, с какой стороны на это ни посмотри. Единственное, чего по его мнению добивается Байден, — это подорожание нефти и газа до такой степени, что источники возобновляемой энергии окажутся дешевле.

«Я по специальности историк, но не могу вспомнить ни одного подобного прецедента, когда государство до такой степени само себе вставляло палки в колеса», — сказал губернатор.


Он также предположил, что в Иране, Саудовской Аравии, Китае и России изрядно повеселились по поводу странного решения американского лидера. Сохранение арктических земель и дикой природы, безусловно, важная задача, но она не должна решаться путем удара по экономике собственной страны. Американцы ждут не дождутся новых президентских выборов, заключил Данливи.

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Кандидат в губернаторы Подмосковья Жигарев проголосовал в Красногорске
09 сентября 2023, 13:15

Фото: Мособлизбирком

Кандидат в губернаторы Подмосковья от ЛДПР Кирилл Жигарев проголосовал в Красногорске. Об этом сообщает Мособлизбирком.
Напомним, что 8, 9 и 10 сентября в Московской области проходят выборы губернатора. Зарегистрированы четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России».

В ходе беседы с журналистами в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области в Одинцове Жигарев рассказал, что принял участие в голосовании по месту своей прописки – в городском округе Красногорск.

Он призвал жителей Московской области участвовать в выборах, поскольку, «чем больше людей проголосует, тем ярче будет результат».

Кроме того, Жигарев заявил, что важно бороться со стереотипами о том, что голос одного гражданина ни на чём не скажется. По его словам, учитывается выбор каждого, поэтому нужно активно принимать участие в голосовании.

Ранее кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин от партии «Справедливая Россия» принял участие в голосовании на избирательном участке в Коломне.

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#выборы
#лдпр
#подмосковье
#губернатор
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Индия анонсировала запуск Всемирного биотопливного альянса
Премьер Индии Моди заявил о запуске Всемирного биотопливного альянса
09 сентября 2023, 12:55

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал запуск Всемирного биотопливного альянса и пригласил лидеров Группы двадцати присоединиться к инициативе. Об этом он заявил в ходе саммита G20, проходящего в Нью-Дели.
Целью нового альянса станет защита окружающей среды и продвижение энергетического перехода.

Кроме того, Моди заявил, что всем мировым государствам предлагается до 20% увеличить долю этанола в бензине, чтобы снизить выбросы парниковых газов.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал выполнить требования России по возобновлению зерновой сделки. Кроме того, он выступил за возврат страны к SWIFT, а также страхованию российского экспорта компанией из Великобритании.

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#индия
#энергетика
#g20
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Памфилова рассказала о представителях НАТО на выборах в России
Глава ЦИК Памфилова: НАТО не принимает участие в наблюдении за выборами
09 сентября 2023, 12:32

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Представители НАТО ведут информационную войну с Россией, поэтому нет смысла приглашать их участвовать в наблюдении за ходом голосования в России. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах 2023 года.
Она отметила, что бессмысленно приглашать представителей НАТО и сообщать им о ходе голосования, поскольку они открыто называют выборы в России «фикцией».
 
Ранее официальный представитель НАТО Дилан Уайт осудил проведение выборов в новых регионах России. По его мнению, они нарушают международное право. 
 
Кроме того, в ЦИК раскритиковали сообщения западных СМИ о сотрудниках МВД и Росгвардии на выборах. Они предоставляют фейковую информацию, касаемо оружия, которое есть при себе у силовиков на российских выборах.
 
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#нато
#цик
#голосование
#элла памфилова
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Вашингтон открыто лжёт о ходе контрнаступления ВСУ
09 сентября 2023, 12:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вашингтон лжёт о ходе контрнаступления Украины. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину. А бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя заявления Блинкена о поддержке Украины, заявил, что госсекретарь прикрывает провал контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Блинкен сообщил, что украинское контрнаступление начало показывать хорошие результаты.
На это Джонсон возмутился: «Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту!».

Он также отметил, что США не осознают тактику, по которой действуют ВС РФ.

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#сша
#украина
#контрнаступление
#сво
#всу
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Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ
Экс-премьер Украины Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм в ВСУ
09 сентября 2023, 12:06

Фото: iStock/JARAMA

Украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой. Так считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
«Проблема, которую замалчивают на Украине – это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных», - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не в состоянии справиться с огромными потерями в рядах ВСУ из-за того, что в Министерстве здравоохранения страны царит коррупция. Раненых не на чем вывозить из центра боевых действий.

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#наркотики
#военные
#украина
#алкоголизм
#всу
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Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России
09 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/macky_ch

Иностранные журналисты на саммите G20 в Дели массово фотографировались с флагом России, образовав очередь. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский триколор туда привезла журналистка из России Екатерина Надольская.

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы — российская сторона — постарались и привезли», — объяснила Надольская.

Она также рассказала, что уже ездила с флагом России на БРИКС. Тогда он имел огромную популярность, и девушка решила повторить. По ее словам, в какой-то момент к символу российской государственности организовалась очередь из желающих сфотографироваться с ним.

Индийская журналистка Маусами Синхв свою очередь также сфотографировалась с российским флагом, отметив, что никакой «блокады» для работы российских СМИ на саммите G20 не будет, так как Индия является свободной страной, а местные журналисты очень рады возможности пообщаться со своими коллегами из России.

В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.

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#девушка
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Зампред ОП МО Татьяна Дмитриева рассказала о ходе наблюдений за выборами в Подмосковье
09 сентября 2023, 11:39

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Штабе общественного наблюдения и мониторинга в Одинцово собрались члены общественной палаты Московской области (ОП МО). Первый заместитель председателя ОП МО Татьяна Дмитриева рассказала о ходе выборов и работе наблюдательной комиссии.
Она выступила перед своими коллегами — членами ОП МО и наблюдательной комиссии с кратким рассказом о ходе первого дня выборов губернатора Московской области. Кроме того, в 10 округах Подмосковья проходят выборы в местные Советы депутатов, а жители территорий, входящих в Пушкинский избирательный округ, проголосуют за своего кандидата на дополнительных выборах в Московскую областную Думу. 

«Специалисты Общественной палаты Московской области за два месяца, предшествовавших выборам, подготовили около 12 тысяч общественных наблюдателей, которые в настоящее время осуществляют свое право общественного контроля на избирательных участках», — рассказала Татьяна Дмитриева.

Она также напомнила, что Общественная палата Московской области с 2018 года является полноценным субъектом общественного контроля и все наблюдения проводятся на законных основаниях. Первый заместитель председателя ОП МО отметила добросовестное выполнение обязанностей и практически стопроцентную  явку общественных наблюдателей.

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#мо
#общественная палата московской области
#специалисты
#право
#выборы
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Эрдоган призвал ослабить санкции против России
Bloomberg: Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России
09 сентября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Он отметил, что единственный способ возобновить черноморскую инициативу – это «ослабить санкции» против России, которые мешают стране импортировать сельскохозяйственное оборудование.

Кроме того, по словам турецкого лидера, необходимо вернуть Россию к системе SWIFT, чтобы вновь получить возможность выполнения международных платежей. А также, необходимо застраховать российский экспорт продовольствия и удобрения в лондонской компании Lloyd’s.

Ранее агентство заявляло, что лидеры Группы двадцати нашли компромиссные формулировки по Украине.

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#g20
#россия
#санкции
#реджеп тайип эрдоган
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Секретарь избиркома МО Фурс рассказал о ходе проведения выборов в регионе
09 сентября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Секретарь избирательного комитета Московской области Руслан Фурс рассказал «Радио 1» о ходе проведения выборов в регионе, а также об оснащении избирательных участков.
По словам секретаря избиркома МО, в регионе проживает свыше шести миллионов избирателей. Выборы проходят в 57 городских округах, в которых представлена 61 избирательная комиссия.

Жители выбирают губернатора Московской области, депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу, а также депутатов в органы местного самоуправления.

«На выборы губернатора у нас зарегистрированы четыре кандидата – это от «Единой России» Воробьёв Андрей Юрьевич, от КПРФ – Наумов Александр Анатольевич, от ЛДПР – Жигарев Кирилл Сергеевич и от «Справедливой России» – Никитин Анатолий Юрьевич», – рассказал Фурс.

Кроме того, он подчеркнул, что для работников избирательной комиссии действует круглосуточная линия психологической помощи, по которой они смогут обратиться с вопросами о том, как справиться со стрессом.

«С точки зрения безопасности тоже напомню. У нас 100% избирательных участков оснащены камерами видеонаблюдения или видеорегистрации, и также надежно охраняет нас всех система «Безопасный регион», которая впервые в России развёрнута и действует в Московской области», – подчеркнул секретарь избиркома МО.

Также Фурс рассказал, чем обусловлено проведение выборов в три дня. По его словам, впервые голосование было продлено во время пандемии COVID-19, чтобы избежать столпотворения людей в целях соблюдения санитарных норм.

«Во-вторых, как показала практика – тоже проводились опросы, замеры и федеральные, и региональные – избирателям, особенно дачникам, удобнее, чтобы это был не один день. Особенно пятница пользуется спросом у этой категории, чтобы была возможность проголосовать и уехать», – объяснил собеседник «Радио 1».

В заключение беседы он отметил, что, несмотря на снятие ковидных ограничений, избирателям, по их требованию, предоставляются санитайзеры.

Напомним, что выборы в Московской области проводятся 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно классическим способом, заполнив бюллетень, а также в электронном виде. 

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