Губернатор Херсонской области Сальдо раскрыл, сколько на него предпринималось покушений

Фото: сайт Кремля
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, что в отношении него была предпринята не одна попытка покушения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Таврия».
Он отметил, что большая часть покушений не была завершена успешно. Однако были случаи, когда от таких террористических актов погибали мирные жители, некоторые из них также получили ранения.
Сальдо поблагодарил жителей Херсонской области за своевременное предупреждение о готовящихся актах, а также о найденных взрывчатых веществах.
При этом, одна из предпринятых попыток всё же принесла нужные результаты террористам. В августе 2022 года Сальдо попал в больницу после отравления боевым отравляющим веществом. В течение двух недель он находился в коме.
Сальдо добавил, что в планировании этого покушения принимал участие человек, с которым он был давно знаком, и имел доверительные отношения.
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Сальдо поблагодарил жителей Херсонской области за своевременное предупреждение о готовящихся актах, а также о найденных взрывчатых веществах.
Сальдо добавил, что в планировании этого покушения принимал участие человек, с которым он был давно знаком, и имел доверительные отношения.
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Анастасия Чинкова