Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с активистами из Мытищ

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Губернатор Московской области обсудил с активистами из Мытищ перемены и развитие городского округа. Об этом «Радио 1» сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас, в этот летний период, встречи в парках у нас стали традиционными. Мы обсуждаем все насущные вопросы развития городских округов. Приглашаем людей, которые неравнодушны, активны, авторитетны, кто даёт дельное предложение, вносит свою лепту в разные сферы - производство, бизнес здравоохранение, образование. Я хотел бы всех вас поблагодарить за вашу активную позицию», – поблагодарил участников Андрей Воробьёв.
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил губернатора за проделанную работу по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Он отметил, что в Подмосковье реализация проектов по развитию общественной инфраструктуры наиболее востребована среди жителей.
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