Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье. 

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в воскресенье, 17 сентября, запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.
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Екатерина Коршунова