Губернатор Псковской области назвал имена летчиков, погибших во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Об этом Михаил Ведерников рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своих социальных сетях

Глава Псковской области Михаил Ведерников официально назвал имена двух военных летчиков, которые погибли в ходе субботнего мятежа, поднятого частной военной компанией «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным. Об этом стало известно из опубликованного в соцсетях видеообращения губернатора.





«Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — отметил губернатор.



