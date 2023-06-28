Губернатор Псковской области назвал имена летчиков, погибших во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: официальный сайт Кремля
Об этом Михаил Ведерников рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своих социальных сетях
Глава Псковской области Михаил Ведерников официально назвал имена двух военных летчиков, которые погибли в ходе субботнего мятежа, поднятого частной военной компанией «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным. Об этом стало известно из опубликованного в соцсетях видеообращения губернатора.
По словам Ведерникова, погибшими оказались двое членов экипажа вертолета Ка-52, сбитого в Воронежской области — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.
По словам Ведерникова, погибшими оказались двое членов экипажа вертолета Ка-52, сбитого в Воронежской области — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.
«Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — отметил губернатор.Ранее президент России Владимир Путин в рамках своего обращения к военнослужащим 28 июня попросил почтить память погибших во время мятежа минутой молчания. По словам главы государства, мужество и самопожертвование погибших летчиков «уберегли Россию от трагических и разрушительных последствий».
Артем Путинцев