Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал жителям региона не выходить из домов

Фото: официальный сайт Кремля
«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое <...> Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что целый ряд отделов полиции в Ростовской области, по сообщениям Telegram-канала Baza, ввели у себя так называемый план «Крепость». Эта же информация подтверждается и порталом 161.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. При этом в ГУ МВД Ростовской области на этот час данную информацию пока никак не прокомментировали, пообещав ответить позже.