Губернатор Севастополя Развожаев оценил происходящую ситуацию

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«Как и многие из вас сейчас - не сплю, обновляю ленту новостей. Любой конфликт - плохо. Конфликт такого уровня….плохо в высшей степени», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации, связанной с информацией о нанесении ударов ВС РФ по лагерю ЧВК «Вагнер». 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее.