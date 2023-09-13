Гутерреш назвал главный фактор геополитических разногласий

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Геополитические разногласия в мире обостряет конфликт на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине позволит снизить геополитические разногласия.
Однако, по словам Гутерреша, высок риск «фрагментации» мира. Он заявил, что нельзя допустить разделения экономической и торговой системы. Также важно сохранить глобальную единую сеть Интернет. В случае потери этих составляющих, мир потеряет порядка семи триллионов долларов.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН фиктивной организацией, от которой не стоит ждать конкретных действий, приводящих к положительным результатам.
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Однако, по словам Гутерреша, высок риск «фрагментации» мира. Он заявил, что нельзя допустить разделения экономической и торговой системы. Также важно сохранить глобальную единую сеть Интернет. В случае потери этих составляющих, мир потеряет порядка семи триллионов долларов.
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Анастасия Чинкова