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Гутерреш назвал главный фактор геополитических разногласий

Гутерреш: конфликт на Украине обостряет разногласия в мире
13 сентября 2023, 20:07
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Геополитические разногласия в мире обостряет конфликт на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине позволит снизить геополитические разногласия.

Однако, по словам Гутерреша, высок риск «фрагментации» мира. Он заявил, что нельзя допустить разделения экономической и торговой системы. Также важно сохранить глобальную единую сеть Интернет. В случае потери этих составляющих, мир потеряет порядка семи триллионов долларов.


Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ​назвал ООН фиктивной организацией, от которой не стоит ждать конкретных действий, приводящих к положительным результатам.

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#украина
#конфликт
#оон
#сво
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Инаугурация губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва пройдёт 14 сентября
13 сентября 2023, 19:47

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В четверг, 14 сентября, пройдёт инаугурация губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Церемония вступления в должность губернатора Подмосковья Воробьёва начнётся в 12:00 в областном Доме Правительства.

На инаугурации будут присутствовать члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций.

Кроме того, участниками церемонии станут деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.

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#андрей воробьёв
#выборы
#губернатор
#московская область
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Перед дворцом правительства Словакии подрались экс-премьер и бывший глава МВД
13 сентября 2023, 19:33

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы сошлись в рукопашной бывший премьер-министр страны Игор Матович и экс-глава министерства внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк.
По свидетельству очевидцев, конфликт между политиками возник в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам миграции, но потом от обмена словесными выпадами он перешел в область боев без правил. Схватка оппонентов была снята на видео и выложена в интернет новостным порталом pravda.sk.

Пресс-конференцию перед дворцом правительства проводила оппозиционная партия «Направление-социальная-демократия». Бывший премьер, лидер правоконсервативной партии «Обычные люди и независимые личности» подъехал к площади на вездеходе, включил установленные заранее репродукторы и принялся заглушать выступления участников встречи с журналистами резкими критическими выпадами в адрес социал-демократов, часто напрямую задевая бывшего главу МВД.

Калиняк с несколькими сторонниками подошел к вездеходу и, когда управлявший машиной Матович открыл дверь, попытался вырвать у него микрофон. Тот начал сопротивляться и получил удар в лицо. Экс-премьер решил не оставаться в долгу и пнул бывшего министра ногой в грудь. Потасовку между политиками удалось остановить подоспевшему полицейскому, после чего бывший премьер покинул поле боя.

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#мвд
#интернет
#конфликт
#видео
#партия
#лидер
#словакия
#удар
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В США с ужасом осознали закат эры прежнего миропорядка
Блинкен назвал союз РФ и КНР самой острой угрозой миропорядку
13 сентября 2023, 19:21

Фото: iStock/Sefa kart

Сейчас человечество может наблюдать конец миропорядка, сложившегося после холодной войны, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», - прокомментировал ситуацию Блинкен.

Ранее госсекретарь США выразил надежду на то, что Илон Маск продолжит предоставлять Украине услуги спутников Starlink в полном объёме. При этом, Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что Маск якобы обсуждал предоставление Украине услуг спутников Starlink с Россией. Такие слухи распространились после того, как американский предприниматель сорвал атаку Киева на российский флот.

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#сша
#война
#россия
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Названа страна, в которой разместят новую базу НАТО
Министр обороны Болгарии Тагарев: на территории страны разместят базу НАТО
13 сентября 2023, 18:35

Фото: iStock/RomanBabakin

Болгария до 2025 года планирует разместить на своей территории военную базу НАТО стоимостью 50 млн евро. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев.
Он отметил, что предстоит выстроить небольшой военный городок, который будет состоять из казарм, ангаров для хранения техники и иные объекты инфраструктуры. Также необходимо подготовить дорожную сеть для многонациональной боевой группы НАТО. Завершить работы планируется в 2025 году.

При этом, Токарев отметил, что точное место строительства базы пока не определено.

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#нато
#болгария
#база
#строительство
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Политолог Светов: США рассматривают визит Ким Чен Ына на «Восточный» как угрозу
13 сентября 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Политолог Юрий Светов допустил, что США могут воспринимать визит лидера КНДР Ким Чен Ына на космодром «Восточный» как угрозу национальной безопасности Штатов.
«Цели Вашингтона совпадают с идеей Путина развивать Дальний Восток совместно с КНДР. И происходит столкновение интересов. Американцы боятся, что союз Москвы и Пхеньяна породит новый военный блок или поспособствует началу новых военных операций. А визит Ким Чен Ына на космодром рассматривают в США как особую угрозу нацбезопасности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он добавил, что США могут опасаться и того, что КНДР совместно с Россией будут запускать ракеты.

А председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов заявил, что встреча лидеров РФ и КНДР неслучайно проходила на космодроме. Он предположил, что Ким Чен Ын интересуется именно гражданскими запусками в космос.

«Их интересы связаны с ракетной программой околовоенного назначения. И в западных СМИ появлялась информация о том, что КНДР интересуют отдельные ракетные технологии и отдельные технологии серии атомных подводных лодок. Вероятно, эти две темы были ключевыми дискуссиями, а космодром «Восточный» предоставляет инфраструктуру для различных видов запусков. Это знаковое место на территории Дальнего Востока, которое показывает научно-технические достижения современной России», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Кузнецов.

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#россия
#космос
#встреча
#кндр
#запад
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Пашинян сообщил, почему Россия больше не может быть гарантом безопасности Армении
Пашинян: из-за ситуации на Украине Армения больше не может полагаться на РФ
13 сентября 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Россия больше не может быть гарантом безопасности Армении из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Армения фактически признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Также он уточнил, что продолжает общение с Пашиняном.

При этом премьер-министр Армении заявил, что, несмотря на сохраняющийся риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном, армянские власти не могут полагаться на Россию и считать её гарантом своей безопасности. Причиной этому, по словам Пашиняна, стало проведение специальной военной операции на Украине. 

Кроме того, политик заявил, что Армения стремится быть независимым государством. При этом, стране важно не оказаться в центре возможного конфликта между Западом и Востоком, Севером и Югом. 

Ранее Путин заявил, что российский мандат миротворцев продолжает работать на территории Нагорного Карабаха. 

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#армения
#россия
#безопасность
#украина
#сотрудничество
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Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове
13 сентября 2023, 16:58

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече в России, обсудили непростую ситуацию на Корейском полуострове, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Telegram-каналу SHOT.
По словам пресс-секретаря, Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись мнениями по поводу весьма непростой ситуации на Корейском полуострове.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны. 

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#россия
#кндр
#запад
#владимир путин
#ким чен ын
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Сенатор Климов о депортации руководителя Sputnik Молдова: «Очевидная показуха»
Сенатор Климов назвал показухой и хамством депортацию российского журналиста
13 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/butenkow

Зампред комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов назвал депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова хамством и очевидной показухой.
«Это очевидная показуха, рассчитанная, прежде всего, не на реальных хозяев нынешних руководителей Молдовы. Дана команда на обострение, и она выполняется. То, что касается способа выдворения, если я правильно проинформирован, это было сделано вне всякого соблюдения прав и свобод человека. Хамство в чистом виде, причём хамство целенаправленное и явно санкционированное», — отметил в беседе с RT Климов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова является определённым актом зачистки всего русского в стране.

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#молдова
#журналист
#политика
#россия
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В Польше посчитают ущерб, понесённый из-за СССР во время Второй мировой войны
Замглавы МИД Мулярчик: Польша оценит потери из-за СССР в годы Второй мировой
13 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/delray77

В Польше начнётся оценка ущерба, понесённого по вине СССР в ходе Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы. Об этом в интервью агентству PAP сообщил замминистра иностранных дел государства, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Он уточнил, что 19 и 20 сентября в польском городе Прушкув состоится конференция, на которой официально начнёт работу группа, задачей которой является изучение понесённых Польшей потерь. В мероприятии примут участие учёных из Польши и других стран, в том числе и из Украины.

Мулярчик уточнил, что исследования затруднит положение Польши, в котором она оказалась после Второй мировой войны. Страна стала зависимой от Советского Союза.

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#вторая мировая война
#ущерб
#ссср
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