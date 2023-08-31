Гутерреш представил Лаврову решения для продления зерновой сделки

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Генсек ООН Антониу Гутерреш представил главе МИД РФ Сергею Лаврову решения, благодаря которым Россия могла бы вернуться в зерновую сделку.
«Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я послал российскому главе МИД, позволяющих создать условия для возобновления черноморской инициативы», - сказал Гутерреш.
Он уточнил, что были учтены все российские требования и сделано предложение, которое, по мнению Гутерреша, может стать основой для стабильного возобновления зерновой инициативы, отметив, что «зерновой коридор» не должен существовать «от приостановки до приостановки».
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Элина Позднякова