Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ

Впервые о мощнейшей межконтинентальной ракете глобальной дальности «Буревестник» с ядерной установкой президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. В этом году, в ходе своего выступления на форуме клуба «Валдай», состоявшемся накануне, глава государства заявил, что крылатая ракета прошла испытание, что говорит о ее готовности к заступлению на боевое дежурство. Редакция «Радио 1» расскажет, из-за чего ракета считается неуязвимой и почему в США пришли в ужас от новости о ее успешном испытании.

Ракета «Буревестник»



Межконтинентальная крылатая ракета не имеет аналогов. Она обладает ядерной энергетической установкой и способна поражать цели на глобальном расстоянии. После заявления российского президента Владимира Путина о ее создании, ряд американских изданий сообщил о ее неудачном испытании. Так, в августе 2018 года CNBC опубликовал статью, где представил подробности испытаний ракеты. Авторы статьи сослались на неназванные разведслужбы США и заявили о неудачном испытании оружия.



Владимир Путин о «Буревестнике»



В рамках своего выступления на форуме клуба «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о проведении последнего испытания ядерной межконтинентальной ракеты «Буревестник». Он сообщил, что испытание было успешным и в настоящее время работы над современными видами стратегического оружия практически завершены.



Что за ракета «Буревестник»



Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о секретном российском оружии и назвал его возможные боевые характеристики. По его словам, «Буревестник» может летать со сверхзвуковой скоростью, при этом неизвестно, будет он преодолевать расстояния в атмосфере или за ее пределами. Об этом он рассказал изданию «Лента.ру». Эксперт сообщил, что ракета неуязвима для противника и в ней заложен искусственный интеллект. Литовкин отметил, что противник знает о российском мощнейшем оружии, который по праву можно считать способом сдерживания «на самый крайний случай».



«Буревестник» может поражать цели в США



Майор американской армии в отставке Майк Лайонс в беседе с порталом CBS News заявил, что размещение подобных ракет в Арктике может создать реальную угрозу для США. По его словам, российская межконтинентальная ракета может поражать цели на территории американского государства. Лайонс назвал «Буревестник» экзотическим оружием и подчеркнул, что оно будет способно преодолевать расстояние в десятки тысяч миль.







Анастасия Крестьянова