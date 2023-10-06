Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ

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Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает ядерные державы, ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Хак отметил, что Гутерреш постоянно заявлял о необходимости и важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам Гутерреша, все государства должны ратифицировать этот договор без предусловий, «в особенности — те, чья ратификация требуется для вступления договора в силу».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не означает намерения их проводить.
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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.
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Екатерина Коршунова