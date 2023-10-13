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Гутерреш рассказал о переполненных моргах в секторе Газа

Гутерреш заявил, что система здравоохранения Газы находится на грани коллапса
13 октября 2023, 23:30
Фото: istockphoto.com/Ахмед Закоут

Фото: istockphoto.com/Ахмед Закоут

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность состоянием системы здравоохранения в секторе Газа, подчеркнув, что она находится на грани коллапса, передает РИА Новости.

Морги переполнены, и за последние дни было зафиксировано 34 нападения на медицинские учреждения Газы. Трагическим следствием этой ситуации стало гибель 11 медицинских работников в ходе выполнения ими своих служебных обязанностей.

Гутерреш также подчеркнул, что больницы на юге сектора Газа уже переполнены и не способны принять дополнительные тысячи пациентов из северных районов. Попытка перемещения миллиона человек на юг крайне опасна и, в некоторых случаях, практически невозможна.

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#оон
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Россия призвала к немедленному перемирию на Ближнем Востоке
Россия подготовила проект резолюции СБ ООН и призвала освободить заложников
14 октября 2023, 00:51

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия внесла предложение перед Советом Безопасности ООН, котором призывает к немедленному, стабильному и полностью наблюдаемому перемирию на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст проекта резолюции.
Тот же документ также осуждает насилие, совершаемое против мирных граждан, а также акты терроризма. Он также подчеркивает неотложную необходимость освобождения заложников, эвакуации гражданских лиц и обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи.

В тексте проекта подчеркивается, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь путем мирных дипломатических усилий.

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#насилие
#израиль
#операции
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Палестинцы получили союзника, который готов воевать вместе с ними
Аль-Масира: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами
14 октября 2023, 00:29

Фото: iStock/Tomas Ragina

В пятницу в столице Йемена, Сане, и в нескольких провинциях, находящихся под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы), прошли обширные массовые мероприятия в поддержку палестинцев. Эта группировка объявила о своей готовности вступить в боевые действия на стороне палестинцев, сообщил йеменский телеканал «Аль-Масира».
На видеозаписях, предоставленных этим телеканалом, можно увидеть тысячи участников демонстраций, держащих в руках палестинские флаги и кричащих лозунги в знак поддержки палестинского сопротивления против Израиля.

Представитель «Ансар Алла», выступая на телевидении, заявил, что их группировка готова к реальному участию в конфликте и даже готова направить сотни тысяч бойцов для защиты Палестины, палестинского народа и святых мест. Он также выразил критику в адрес Соединенных Штатов, которых он назвал главными сторонниками и официальными спонсорами израильского государства.

В своем заявлении он также осудил арабские страны, такие как Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн, за установление отношений с Израилем или даже за обсуждение возможности установления таких отношений, считая, что это поощряет врага в его агрессии против палестинского народа.

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#израиль
#страны
#операции
#сво
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Сирия предостерегла Израиль от распространения агрессии
МИД: Сирия предостерегла Израиль от расширения военного конфликта
14 октября 2023, 00:24

Фото: iStock/mrjo2405

Сирия предостерегла Израиль от попыток расширения военного конфликта и его разрастания от территорий Палестины до других стран Ближнего Востока.
«Мы все поддерживаем решение, принятое палестинским сопротивлением для защиты прав палестинского народа. Оно сделало все расчеты прежде, чем совершить свои героические действия. Израиль и те, кто его поддерживают, не должны стремиться к какому-либо распространению агрессивных действий на страны региона и уничтожению палестинского народа», — заявил глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Глава иранского МИД в рамках турне по странам региона прибыл в Дамаск после переговоров о ситуации в Палестине в Ливане и Ираке. Накануне прибытия Амира Абдоллахиана в Дамаск израильская сторона нанесла удары по международным аэропортам в Дамаске и Алеппо на севере Сирии. В результате оба аэропорта оказались выведены из строя.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#мид
#страны
#министр
#сирия
#конфликт
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Байден снова споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену
Байден споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену в Филадельфии
13 октября 2023, 23:45

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден вновь столкнулся с трудностями на лестнице, на этот раз, когда он попытался подняться на сцену во время мероприятия, которое проходило в штате Филадельфия, передает РИА Новости.
Судя по видеозаписи, 80-летнему американскому лидеру, который планирует переизбраться на новый срок в 2024 году, предстояло преодолеть пять ступеней, чтобы встать на сцену. Байден дважды споткнулся, но удержал равновесие, ухватившись за перила.



В конце сентября портал Axios сообщал, что Байден все чаще носит теннисную обувь после серии частых публичных падений. Отмечалось, что команда президента предпринимает дополнительные меры, чтобы предотвратить его спотыкания и падения на публике, особенно в свете приближающихся выборов.

В июне Байден уже падал на церемонии выпуска курсантов академии Военно-воздушных сил США в Колорадо, споткнувшись о ящик, который находился у его ног.

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#портал
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#байден
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«Он в панике»: В США отметили странную деталь во внешнем виде Зеленского
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский запаниковал из-за потери внимания Запада
13 октября 2023, 23:18

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что изменения в имидже президента Украины Владимира Зеленского может говорить о его беспокойстве из-за потери интереса Запада к ситуации на территории страны.
«Зеленский в панике, он не знает, что делать, он пытается найти какой-то способ сохранить свою значимость. Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара, носил зеленую униформу, а сейчас как Джонни Кэш, он весь в чёрном. Он получил сообщение, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил», — поделился своим мнением Джонсон.

Эксперт считает, что Зеленский опасается сосредоточения внимания западных союзников на событиях на Ближнем Востоке. Помимо этого, если бы на Украине сейчас провели выборы, то действующий лидер не был бы переизбран на новый срок, добавил он.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#киев
#украина
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США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе
Fox News: США призвали Израиль отложить операцию в Газе до открытия гумкоридора
13 октября 2023, 23:17

Фото: iStock/e-crow

Согласно информации телеканала Fox News, власти США обратились к правительству Израиля с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа до создания «безопасного коридора» для эвакуации гражданского населения. На данный момент неясно, была ли данная просьба удовлетворена со стороны Израиля.
Такой ход событий соответствует предыдущим заявлениям представителей Белого дома, которые призывали Израиль при ответе на атаки со стороны ХАМАС соблюдать международные нормы ведения военных действий.

Также из публикации следует, что уже состоялся первый чартерный рейс примерно с сотней американских граждан, которые были успешно эвакуированы из зоны конфликта. Детали эвакуации не уточняются.

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#израиль
#дома
#рейды
#свет
#оон
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Во Франции атаку на лицей связали с конфликтом на Ближнем Востоке
Глава МВД Франции связал атаку на лицей с палестино-израильским конфликтом
13 октября 2023, 22:36

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей связана с палестино-израильским конфликтом, в интервью для TF1.
«Согласно данным нашей разведки, к сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке», - прокомментировал ситуацию Дарманен.

После произошедшего в лицее во Франции ввели режим террористической угрозы впервые за 32 года. 

Напомним, нападение произошло 13 октября около 11 часов утра. Нападавший кричал «Аллах акбар». Издание Figaro, ссылаясь на видеозапись, появившуюся в соцсетях, пишет, что это происходило во дворе лицея, сотрудники пытались защититься стульями. Преподаватель французского языка погиб, еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице.

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ЦАХАЛ заявила, что провела рейды по поиску заложников в секторе Газа
13 октября 2023, 21:41

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 13 октября провела рейды по поиску заложников на территории сектора Газа, в своем Telegram-канале.
«За прошедший день Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе, а также обнаружить заложников», - прокомментировали ситуацию представители ЦАХАЛ.

Военные заявили, что собрали некие данные, которые помогут обнаружить заложников. Они также отметили, что им удалось нейтрализовать ячейку ХАМАС, которая выпускала ракеты по территории Израиля. 

Ранее в ЦАХАЛ подчеркнули, что масштабные удары по ХАМАС наносятся прямо сейчас.

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#рейды
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#израиль
#сектор газа
#операция
#хамас
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Для отправки гумпомощи в Газу нужен зеленый свет от Израиля, заявили в ООН
Дюжаррик: для отправки гумпомощи в Газу нужно разрешение от израильтян
13 октября 2023, 21:28

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что для того, чтобы гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа, требуется разрешение от Израиля. Об этом Дюжжарик сообщил на брифинге.
«Чтобы гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа, требуется «зеленый свет» от Израиля», — пояснил официальный представитель генсека ООН.

Ранее министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН, что 1,1 миллион жителей сектора Газа должны быть эвакуированы на юг анклава в течение 24 часов. В ответ политбюро ХАМАС призвало игнорировать эти требования и оставаться дома.

Глава «Врачей без границ» Мейни Николай заявила, что ультиматум Израиля об эвакуации из северной части Газы — это нападение на человечество. 

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