Гутерреш рассказал о переполненных моргах в секторе Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность состоянием системы здравоохранения в секторе Газа, подчеркнув, что она находится на грани коллапса, передает РИА Новости.
Гутерреш также подчеркнул, что больницы на юге сектора Газа уже переполнены и не способны принять дополнительные тысячи пациентов из северных районов. Попытка перемещения миллиона человек на юг крайне опасна и, в некоторых случаях, практически невозможна.
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Артем Кузьмин