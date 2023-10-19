Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.
«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», - прокомментировал ситуацию Гуттериш.
При этом, ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.
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Евгения Парфентьева