Гутерриш призвал не допускать напряжённости после попытки мятежа в России

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В ведомстве добавили, что глава международной организации продолжает получать новости о мерах по снижению напряжённости.
«Он (Гутерриш — ред.) призывает все вовлеченные стороны продолжать действовать ответственно, во избежание дальнейшей напряженности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул условия и заявил, что собирается идти на Москву. Его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока к ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. При этом на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатомётом и БТР.
В настоящее время ЧВК «Вагнер» предложены гарантии безопасности и приемлемый вариант развития событий.