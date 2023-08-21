Гутерриш сделает несколько важных посланий на саммите БРИКС

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен сделать ряд важных посланий на саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении в 2024 году. Глава государства примет участие в мероприятии в формате видеосвязи. Кроме того, президент, в рамках саммита, сообщит участникам о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое стартует в будущем году.
Читайте также:
Путин примет участие в XV саммите БРИКС
МИД Китая заявил о поддержке расширения БРИКС
FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи
Мелисса Тимофеева