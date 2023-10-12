Haaretz: Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября

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Министр обороны США Ллойд Дж. Остин, вероятно, посетит с визитом Израиль. Планируется, что глава Пентагона приедет в Тель-Авив в пятницу, 13 октября.
Об этом сегодня, 12 октября, сообщило израильское издание Haaretz. Других подробностей предполагаемого визита высокопоставленного американского военного не приводится. В американских СМИ информации на эту тему пока не было.
12 октября в Тель-Авиве прошли переговоры Госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху. Глава израильского правительства поблагодарил представителя администрации Вашингтона за безоговорочную поддержку его страны. В свою очередь Блинкен приобнял Нитаньяху, крепко пожал ему руку и заверил, что США «никуда не уйдут».
Сам глава Пентагона ранее заявил, что Соединенные Штаты не ставили Израилю никаких условий для предоставления военной помощи. Он пояснил, что в ЦАХАЛ служат опытные военные и они сами способны ограничить себя во время вооруженного конфликта.
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12 октября в Тель-Авиве прошли переговоры Госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху. Глава израильского правительства поблагодарил представителя администрации Вашингтона за безоговорочную поддержку его страны. В свою очередь Блинкен приобнял Нитаньяху, крепко пожал ему руку и заверил, что США «никуда не уйдут».
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Александр Бойцов