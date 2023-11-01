Haaretz: Израильские магазины остановили импорт из Турции после речей Эрдогана

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Крупнейшие торговые сети Израиля приостановили импорт продуктов из Турции. Это произошло после заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку ХАМАС и народа Палестины.
Ранее Эрдоган заявлял, что видит в ХАМАС не террористов, а освободительную группировку. Он также сказал, что Израиль останется в одиночестве, комментируя результаты голосования по резолюции ООН о секторе Газа и задался вопросом, задумывается ли запад о «войне креста с полумесяцем». Президент Турции также сообщил, что Анкара планирует признать Израиль военным преступником.
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Александр Бойцов