Haaretz: Нетаньяху предупредил, что «Хезболла» может уничтожить Ливан

Соединённые Штаты не собираются позволить России одержать победу в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая 2 декабря на Рейгановском форуме по национальной обороне. В таком же ключе он высказался и о палестинских радикалах из движения ХАМАС.