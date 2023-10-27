Haaretz: В Тель-Авиве ракета попала в жилое здание (видео)

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Ракета, выпущенная с территории сектора Газа боевиками палестинской исламистской группировки ХАМАС, попала в жилой дом в центре Тель-Авива. После взрыва в здании возник пожар.
В этот день представители военного крыла движения ХАМАС, группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», также сообщали об обстреле столицы Израиля ракетами. Телеграм-канал Readovka опубликовал видео, на кадрах которого виден момент взрыва после прилета ракеты и возникший затем пожар.
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Александр Бойцов