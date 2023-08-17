Haber Global: Турция гарантирует безопасный проход для судов с зерном из портов Украины

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Турция готова гарантировать безопасный проход через проливы Босфор и Дарданеллы кораблей с грузом зерна, следующих из украинских портов. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции.
Известно, что 16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом вышел из порта Одессы, где он находился с момента начала специальной военной операции, и покинул территориальные воды Украины. По информации сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, корабль направляется в турецкий порт Амбарлы. Как заявил украинский вице-премьер Александр Кубраков, это судно стало первым, которое воспользовалось одним из объявленных Киевом временных коридоров из портов Украины.
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Александр Бойцов