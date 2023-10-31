ХАМАС: Большое число израильских солдат убиты и ранены в Газе

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Движение ХАМАС заявило, что большое количество израильских солдат убито и ранено в секторе Газа, об этом заявил представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Обейда в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.
«Наши бойцы убили и ранили большое число солдат противника», - прокомментировал ситуацию Обейда.
Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».
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