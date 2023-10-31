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ХАМАС: Большое число израильских солдат убиты и ранены в Газе

31 октября 2023, 20:23
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Движение ХАМАС заявило, что большое количество израильских солдат убито и ранено в секторе Газа, об этом заявил представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Обейда в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.
«Наши бойцы убили и ранили большое число солдат противника», - прокомментировал ситуацию Обейда.

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».


При этом, мусульманский демократический совет США обратился к главе страны Джо Байдену с ультиматумом. Они потребовали, чтобы президент использовал своё влияние и попытался остановить боевые действия на территории сектора Газа. Если же Байден откажется идти навстречу мусульманским общественникам - они откажутся голосовать за него на выборах и будут агитировать всех делать то же самое.

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#сектор газа
#хамас
#израиль
#армия
#погибшие
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ХАМАС заявило об освобождении иностранных заложников в ближайшие дни
Военное крыло ХАМАС объявило об освобождении иностранцев
31 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/cyano66

Военное крыло ХАМАС объявило о том, что в ближайшие дни освободит часть иностранных заложников.
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#палестина
#сектор газа
#израиль
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Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступления против человечности
Эрдоган: Израиль совершает преступление против человечности в Газе уже 25 дней
31 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Израиля при поддержке стран Евросоюза и США в течение 25 дней совершает преступление против человечности на территории сектора Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации.
Он подчеркнул, что союзники Израиля, в частности, европейские страны, вновь не выдержали испытания гуманностью в секторе Газа. 

Эрдоган добавил, что Турция прикладывает все возможные усилия для того, чтобы привлечь к ответственности перед законом всех, кто виноват в военных преступлениях на территории сектора Газа. 

Ранее сообщалось, что Израиль отозвал своих дипломатических представителей после заявлений Эрдогана, направленных против страны. 

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#израиль
#преступление
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#сектор газа
#обвинение
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В Израиле обозначили экономические цели на фоне конфликта с Палестиной
Нетаньяху обозначил экономические цели в связи с конфликтом в секторе Газа
31 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил основные финансово-экономические цели правительства на нестабильного положения страны. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии министров по делам общества и экономики.
Он заявил, что первостепенной задачей правительства является сохранение макроэкономической структуры Израиля, которая сохранит функционирование экономики и обезопасит её от разрушения. 

Второй целью Нетаньяху назвал предоставление ЦАХАЛ возможности вести боевые действия. В эти расходы входит предоставление армии вооружения и иного необходимо инвентаря, на что уйдёт значительная часть бюджета. 

Третьей целью премьер Израиля поставил сохранение жизни мобилизованных резервистов.

Кроме того, правительство берёт в расчёт выделение компенсации гражданам и предприятиям, которые пострадают от боевых действий. 

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#израиль
#правительство
#расходы
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#конфликт
#палестина
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Сенатор Климов: Израиль не встретит противодействия от ООН
31 октября 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Израиль несмотря на удары по сектору Газа не встретит серьезного противодействия со стороны ООН.
Он объяснил такой феномен позицией США.

«Когда группа арабских стран внесла резолюцию о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, за неё проголосовали две трети от всех стран на Генассамблее! Но ещё треть осталась, и к ней относятся США! А это значит, что Совбез ООН, где у Вашингтона есть право вето, эту резолюцию не утвердит», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Климов.

Он также отметил, что Израиль никогда не будет признан ООН государством-террористом также благодаря США.

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#сша
#израиль
#оон
#совбез
#политика
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Движение ХАМАС обстреляло Тель-Авив второй раз за сутки
31 октября 2023, 19:36

Фото: iStock/Racide

Военное крыло ХАМАС заявило, что второй раз за эти сутки обстреляло израильский Тель-Авив.
Отмечается, что обстрел совершён бригадами военного крыла ХАМАС «Аль-Кассам» в ответ на убийство мирных жителей сектора Газа со стороны Израиля. Уточнялось, что в результате совершённых сегодня обстрелов погибло свыше 400 человек.

Ранее сообщалось, что Йемен объявил войну Израилю. Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сари заявил, что такое решение принято для того, чтобы поддержать угнетённое палестинское население, а также создать сопротивление тем, кто унижал его, то есть, израильской стороне. 

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#хамас
#палестина
#израиль
#обстрел
#город
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«Не успеют вырваться»: В Киеве предсказали судьбу Зеленского и его подельников
Соскин: Украинцы могут поднять бунт против Зеленского
31 октября 2023, 19:36

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский и все его подельники окажутся в крайне плачевном положении, если координально не изменят политику прямо сейчас, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение. Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, будет очень плохая для них ситуация», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт напомнил, что нынешний глава Украины не выполнил ни одного обещания из своего предвыборной президентской компании. Единственный выход, который поможет ему избежать катастрофы - начать мирные переговоры о прекращении огня.

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#переговоры
#владимир зеленский
#украина
#власть
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Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю
Йеменские хуситы объявили о начале военной операции против Израиля
31 октября 2023, 19:26

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. По его словам, эти действия будут направлены на поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления.
Об этом один из лидеров движения, являющийся, кстати, бригадным генералом Вооруженных сил Йемена, сказал в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter). Он также добавил, что военная операция является ответом на религиозные, гуманитарные и моральные чаяния йеменского народа. 

Яхья ас-Сари добавил, что Вооруженные силы Йемена нанесли ряд ударов баллистическими и крылатыми ракетами по различным объектам Израиля на оккупированных территориях, а также запустили большое количество беспилотных летательных аппаратов. 

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#операция
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#израиль
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Reuters: Мусульманский совет США выставил Байдену ультиматум по сектору Газа
31 октября 2023, 19:17

Фото: iStock/lucky-photographer

Национальный мусульманский демократический совет США выставил американскому президенту Джозефу Байдену ультиматум, касающийся сектора Газа, об этом сообщает Reuters.
«Национальный мусульманский демократический совет, призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», - прокомментировали ситуацию в издании.

В противном случае, члены совета намерены отменить все свои пожертвования, а также призвать мусульманское сообщество США не отдавать свои голоса за Байдена на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

В публикации также отметили, что именно поддержка и финансирование со стороны Штатов привели к страшной катастрофе и огромному количеству жертв среди гражданского населения. 

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#сша
#израиль
#финансирование
#поддержка
#мусульмане
#джозеф байден
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Стало известно о новых деталях проекта 12-го пакета антироссийских санкций
Bloomberg: ЕС может ограничить РФ на 5,3 млрд долларов в новых санкциях
31 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/designer491

В рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предполагается внесение в санкционные списки свыше 100 физических лиц и 40 юридических лиц. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Также Евросоюз планирует ввести ограничения на 5,3 млрд долларов, которые скажутся на российской торговле. Отмечается, что они распространятся на импорт и экспорт. 

Кроме того, предполагается включение в санкционный список российских алмазов, а именно запрет на их импорт. 

Издание отмечает, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов, военных технологий, ряда обработанных металлов и других товаров. 

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#санкции
#евросоюз
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#ограничения
#импорт
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