ХАМАС готовит «смертельный сюрприз» для Израиля

Фото: iStock/Gilnature
ХАМАС может готовить «смертельный сюрприз» для армии Израиля. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственных экспертов.
«Палестинцы приобрели технологии для создания целого ряда новых видов оружия, от мощных противотанковых мин и придорожных бомб до высокоточных ракет. Некоторые из них были разработаны инженерами ХАМАСа за пределами Газы», - говорится в статье.
Уточняется, что разработка новейшего оружия происходила при технической помощи Ирана.
Оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра считает, что идея ХАМАСа состоит в переходе к еще большей эскалации конфликта, а затем выдать «смертельный сюрприз» для армии Израиля.
Читайте также:
Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
ЦАХАЛ получила «зеленый свет» на операцию в Газе
Le Monde: Европарламент призвал к гуманитарной паузе на Ближнем Востоке
Элина Позднякова